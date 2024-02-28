Центр Алупки приводят в порядок: ремонт подпорной стены, озеленение, уборка… и не только

Продолжается благоустройство исторического центра Алупки. Глава муниципального образования городской округ Ялта — председатель ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава администрации курортного города Янина Павленко ознакомились с ходом работ.

Особое внимание сейчас уделяется рухнувшей в прошлом году подпорной стене, на восстановление которой из муниципального бюджета направили 25 млн. рублей.

Здесь уже залита бетонная «подушка» для дальнейшего монтирования буронабивных свай, что придаст дополнительной прочности и устойчивости конструкции. В остальном также работа движется — сегодня на объекте задействовано 53 человека. Продолжаем обсуждать художественную роспись фасадов, параллельно продумываем турмаршрут по обновленному пространству — надеемся на помощь историков, — отмечает Янина Павленко.

Также руководители города посетили Милютинский парк, который, будет благоустроен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Обсудили ряд моментов, связанных с наличием трубы центрального водовода — она идет через парк.

Ищем технические решения с водоканалом. Ждем выхода проекта из экспертизы и приступаем к работам, — подчеркнула глава администрации Ялты.

Фото: Telegram-канал Я.Павленко.