Центр крови приглашает жителей Крыма стать донорами

Для пополнения региональных запасов донорской крови и её компонентов в настоящее время в ГБУЗ РК «Центр крови» ждут доноров, являющихся носителями второй группы крови с положительным резус-фактором. Особую актуальность имеет сдача цельной крови.
Вторая группа крови с положительным резус-фактором представляет собой наиболее распространённую группу крови среди населения Республики Крым. В связи с этим, несмотря на значительное количество доноров данной категории, потребность медицинских учреждений в компонентах этой группы крови остается постоянно высокой. В настоящий момент необходимо восполнение запасов донорской крови именно второй положительной группы, — прокомментировал заместитель главного врача ГБУЗ РК «Центр крови» Антон Скоромный.
Напомним, что добровольно сдать кровь и/или вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга на территории Республики Крым можно в ГБУЗ РК «Центр крови» (г. Симферополь, ул. Киевская, 37). Прием проводится в рабочие дни ежедневно с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
