Центр крови приглашает жителей Крыма стать донорами

ГБУЗ РК «Центр крови» призывает жителей Республики Крым активно пополнять банк крови в летние месяцы. Ежегодно в этот период наблюдается сокращение донорского потока, что связано с сезоном отпусков, каникул и жаркой погодой. Однако потребность в донорской крови и её компонентах остаётся среднегодовой, а зачастую даже возрастает в связи с увеличением туристического потока на полуостров.
Кровь постоянно необходима для проведения сложных операций, лечения онкологических заболеваний, помощи пострадавшим в экстренных ситуациях, а также при тяжелых родах. Каждая донация – это шанс спасти чью-то жизнь.
ГБУЗ РК «Центр крови» приглашает всех неравнодушных граждан, откладывающих донорство на другое время, сдать кровь именно сейчас.
Сдать кровь и её компоненты в Крыму можно в будние дни с 08:00 до 13:00 по следующим адресам:
• г. Симферополь, ул. Киевская 37/2
• г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31
• г. Ялта, ул. Свердлова, 14
• г. Евпатория, пр-кт Победы, 22
• г. Саки, ул. Лобозова, 22
Более подробную информацию о противопоказаниях и подготовке к донации можно получить на официальных ресурсах ГБУЗ РК «Центр крови».
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
С тегами: здравоохранение Крыма
С тегами: здравоохранение Крыма