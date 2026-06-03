Центр крови приглашает жителей Крыма стать донорами

Кровь постоянно необходима для проведения сложных операций, лечения онкологических заболеваний, помощи пострадавшим в экстренных ситуациях, а также при тяжелых родах. Каждая донация – это шанс спасти чью-то жизнь.

ГБУЗ РК «Центр крови» приглашает всех неравнодушных граждан, откладывающих донорство на другое время, сдать кровь именно сейчас.

Сдать кровь и её компоненты в Крыму можно в будние дни с 08:00 до 13:00 по следующим адресам:

• г. Симферополь, ул. Киевская 37/2

• г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31

• г. Ялта, ул. Свердлова, 14

• г. Евпатория, пр-кт Победы, 22

• г. Саки, ул. Лобозова, 22

Более подробную информацию о противопоказаниях и подготовке к донации можно получить на официальных ресурсах ГБУЗ РК «Центр крови».

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК