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Центр крови приглашает жителей Крыма стать донорами
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Центр крови приглашает жителей Крыма стать донорами

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:42 03.06.2026

ГБУЗ РК «Центр крови» призывает жителей Республики Крым активно пополнять банк крови в летние месяцы. Ежегодно в этот период наблюдается сокращение донорского потока, что связано с сезоном отпусков, каникул и жаркой погодой. Однако потребность в донорской крови и её компонентах остаётся среднегодовой, а зачастую даже возрастает в связи с увеличением туристического потока на полуостров.

Кровь постоянно необходима для проведения сложных операций, лечения онкологических заболеваний, помощи пострадавшим в экстренных ситуациях, а также при тяжелых родах. Каждая донация – это шанс спасти чью-то жизнь.

ГБУЗ РК «Центр крови» приглашает всех неравнодушных граждан, откладывающих донорство на другое время, сдать кровь именно сейчас.

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Сдать кровь и её компоненты в Крыму можно в будние дни с 08:00 до 13:00 по следующим адресам:

•  г. Симферополь, ул. Киевская 37/2

•  г. Керчь, ул. Карла Маркса, 31

•  г. Ялта, ул. Свердлова, 14

•  г. Евпатория, пр-кт Победы, 22

•  г. Саки, ул. Лобозова, 22

Более подробную информацию о противопоказаниях и подготовке к донации можно получить на официальных ресурсах ГБУЗ РК «Центр крови».

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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