Центр «Мой бизнес» в Севастополе: завершился курс повышения квалификации экскурсоводов

Завершилась «Школа экскурсоводов» для самозанятых Севастополя. Обучение прошло в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Цель курса – получение компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в области предоставления экскурсионных услуг. Мероприятие впервые прошло на площадке севастопольского центра «Мой бизнес».

Обучение – это ключевой фактор в повышении профессионализма и качества обслуживания в туристической отрасли. Оно способствует развитию знаний самозанятых, которые они смогут применять в своей практической деятельности, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора центра «Мой бизнес» Наталию Борисову.

Слушатели узнали о технологии и методике подготовки экскурсий, концепции и стратегии развития экскурсионного подразделения, организации деятельности по реализации экскурсионных услуг, нормативно-правовом регулировании экскурсионной деятельности, порядке аттестации экскурсоводов.

Участники отметили высокое качество предоставления материала, организации занятий и индивидуальный подход к каждому слушателю. Также слушатели оценили практический подход на основе рабочих кейсов.

Программа обучения охватывала как историю и культуру, так и необходимые технические навыки и умения в общении с экскурсионными группами. Этот комплексный подход позволил освоить широкий спектр знаний, которые будут полезны как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни, – отмечает музейный гид-экскурсовод Андрей Пальвинский.

Обучение провели высококвалифицированные эксперты, доценты кафедры туризма, сервиса и гостиничного бизнеса СевГУ Екатерина Каширина и Екатерина Лукьянова.

Курс «Школа экскурсоводов» прошли десять самозанятых города Севастополя, которые получили удостоверения о повышении квалификации.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя