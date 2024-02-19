Центр поддержки экспорта Севастополя занял 16-е место по итогам работы в 2023-м

В ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта представители АО «Российский экспортный центр» и 82 региональных центров поддержки экспорта подвели итоги работы за 2023 год.

Севастополь на мероприятии представила руководитель Центра поддержки экспорта, который входит в структуру центра «Мой бизнес», Наталья Бартошук. В своем отчёте она доложила о результатах работы в 2023 году и рассказала о перспективах на 2024-й.

Важно отметить, что за два последних года наш город переместился во всероссийском рейтинге с 65-го места сначала на 32-е, а теперь мы на 16-м, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Наталью Бартошук.

Российский экспортный центр оценивал работу региональных центров по следующим показателям:

количество предоставленных услуг;

количество заключённых экспортных контрактов;

объём поддержанного экспорта.

Рейтингу Центра поддержки экспорта уделяется особое внимание, поскольку он оценивает усилия региональных властей и центров поддержки экспорта по созданию благоприятных условий для развития экспорта малого и среднего бизнеса.

Мероприятие проводилось в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя