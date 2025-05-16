Центр профилактики и борьбы со СПИДом приглашает крымчан на тестирование на антитела к ВИЧ-инфекции

Акции состоятся:

19 мая 2025 года (с 10:00 до 14:00) – г. Симферополь, бул. Ленина, 5/7 (Мединститут КФУ им. В. И. Вернадского);

20 мая 2025 года (с 10:00 до 14:00) – г. Симферополь, пр. Вернадского, д. 4 (КФУ им. В. И. Вернадского);

21 мая 2025 года (с 10:00 до 14:00) – Симферопольский р-н, пгт. Аграрное, ул. Научная, д. 1А (Агроакадемия КФУ им. В. И. Вернадского);

22 мая 2025 года (с 10:00 до 14:00) – г. Симферополь, пер. Учебный, д. 8 (КИПУ).

Напомним, что всем гражданам рекомендовано, как минимум, один раз в год проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию. Сделать это можно в любой медицинской организации по месту жительства, а также в ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» в городе Симферополе и его обособленных структурных подразделениях, расположенных в Евпатории, Ялте, Джанкое, Керчи, Феодосии, пгт. Кировское.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК