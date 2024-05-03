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«Центр развитии Феодосии» передал военным на СВО куличи

«Центр развитии Феодосии» передал военным на СВО куличи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:16 03.05.2024

Руководитель «Центра развития Феодосии» Евгений Игнатьев передал куличи в зону СВО к празднику Пасхи.

Знаю, насколько важны для бойцов внимание и поддержка из дома. Мы стараемся по возможности оказывать помощь ребятам тем, в чем они нуждаются — постоянно на связи с координаторами, которые занимаются в том числе передачей гуманитарной помощи в зону СВО из Феодосии. К празднику Христова Воскресения решили передать военным традиционные угощения — куличи.  Надеюсь, это их порадует и позволит создать атмосферу тепла и уюта, которая особенно важна в «полевых» условиях, — отмечает Евгений Игнатьев.

"Центр развитии Феодосии" передал военным на СВО куличи

Накануне волонтеры «Центра развития Феодосии» освятили куличи в Храме Иверской иконы Божией Матери. Угощения отправят военным, находящимся в зоне СВО на Запорожском направлении.

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источник: пресс-служба «Центра развития Феодосии»

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