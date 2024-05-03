«Центр развитии Феодосии» передал военным на СВО куличи

Руководитель «Центра развития Феодосии» Евгений Игнатьев передал куличи в зону СВО к празднику Пасхи.
Знаю, насколько важны для бойцов внимание и поддержка из дома. Мы стараемся по возможности оказывать помощь ребятам тем, в чем они нуждаются — постоянно на связи с координаторами, которые занимаются в том числе передачей гуманитарной помощи в зону СВО из Феодосии. К празднику Христова Воскресения решили передать военным традиционные угощения — куличи. Надеюсь, это их порадует и позволит создать атмосферу тепла и уюта, которая особенно важна в «полевых» условиях, — отмечает Евгений Игнатьев.
Накануне волонтеры «Центра развития Феодосии» освятили куличи в Храме Иверской иконы Божией Матери. Угощения отправят военным, находящимся в зоне СВО на Запорожском направлении.
источник: пресс-служба «Центра развития Феодосии»
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