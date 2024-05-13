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«Центр развития Феодосии» организовал для воспитанников интерната патриотическую «Зарницу»

«Центр развития Феодосии» организовал для воспитанников интерната патриотическую «Зарницу»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 13.05.2024

«Центр развития Феодосии» организовал патриотическую «Зарницу», посвящённую Дню Победы, для воспитанников Феодосийского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Две команды ребят соревновались в разных активностях: приседании, отжимании, подъеме и спуске на скалодроме, искали на скорость письма с заданием от «командира» с отработкой команды «тревога» и других.

Мы решили организовать для ребят именно патриотическую «Зарницу» не просто так — каждый участник мог себя попробовать в роли героя и понять, что любые победы даются непросто. Кроме того, сегодня каждый понимает, насколько важно воспитывать патриотизм с малых лет, чтобы дети понимали и уважали историю своей страны и ценили подвиги своих предков, — рассказал руководитель «Центра развитии Феодосии» Евгений Игнатьев. — Также подобные мероприятия не только развивают ребенка физически. Дети учатся действовать командой, помогать друг другу и понимают, что результат зависит от их сплоченности и ответственности.

Обе команды, справившись с заданиями разной сложности, дошли до финала. Руководитель «Центра развития Феодосии» Евгений Игнатьев вручил ребятам сладкие презенты.

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«Центр развития Феодосии» организовал для воспитанников интерната патриотическую «Зарницу» «Центр развития Феодосии» организовал для воспитанников интерната патриотическую «Зарницу» «Центр развития Феодосии» организовал для воспитанников интерната патриотическую «Зарницу» «Центр развития Феодосии» организовал для воспитанников интерната патриотическую «Зарницу»

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