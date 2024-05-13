«Центр развития Феодосии» организовал для воспитанников интерната патриотическую «Зарницу»

«Центр развития Феодосии» организовал патриотическую «Зарницу», посвящённую Дню Победы, для воспитанников Феодосийского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Две команды ребят соревновались в разных активностях: приседании, отжимании, подъеме и спуске на скалодроме, искали на скорость письма с заданием от «командира» с отработкой команды «тревога» и других.

Мы решили организовать для ребят именно патриотическую «Зарницу» не просто так — каждый участник мог себя попробовать в роли героя и понять, что любые победы даются непросто. Кроме того, сегодня каждый понимает, насколько важно воспитывать патриотизм с малых лет, чтобы дети понимали и уважали историю своей страны и ценили подвиги своих предков, — рассказал руководитель «Центра развитии Феодосии» Евгений Игнатьев. — Также подобные мероприятия не только развивают ребенка физически. Дети учатся действовать командой, помогать друг другу и понимают, что результат зависит от их сплоченности и ответственности.