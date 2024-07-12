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«Центр развития Феодосии» установил в Коктебеле контейнерные площадки под мусорные баки

«Центр развития Феодосии» установил в Коктебеле контейнерные площадки под мусорные баки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:08 12.07.2024

«Центр развития Феодосии» установил контейнерные площадки под мусорные баки на нескольких участках в Коктебеле: в переулке Долинном за РЭС, возле бывшего модульного детского сада и по улице Жуковского, 16. Специальные ограждения вокруг мусорных баков теперь позволяют не допускать разлетание мусора и сохранять чистоту на улицах.

Руководитель «Центра развития Феодосии» Евгений Игнатьев поясняет, что инициатива по установке контейнеров возникла после обращений жителей Коктебеля, которые сообщили об этой проблеме.

Мы выехали на место, согласовали с руководством Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии актуальные для контейнерных площадок места и с волонтерами «Центра» установили новые современные конструкции, – рассказал Евгений Игнатьев.

«Центр развития Феодосии» установил в Коктебеле контейнерные площадки под мусорные баки «Центр развития Феодосии» установил в Коктебеле контейнерные площадки под мусорные баки

Также в соответствии с требованиями Роспотребнадзора под контейнеры были залиты бетонные основания.

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источник: пресс-служба АНО «Центр развития Феодосии»

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