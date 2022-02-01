Центр управления регионом Республики Крым — о полноценном запуске системы «112»

Как мы уже сообщали, сегодня, 1 февраля, на всей территории Республики Крым в постоянную эксплуатацию ввели единый номер экстренных вызовов «112».

С 2018 года номер работал в тестовом режиме. Круглосуточная работа операторов позволяет скоординировать работу всех экстренных служб, сэкономив максимум времени для спасения жизней. Для широкого информирования жителей республики Министерство чрезвычайных ситуаций и Центр управления регионом Республики Крым подготовили видеоролик о функционировании единого номера 112.

Система «112» объединяет пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и службу антитеррора. Позвонить по номеру можно с любого мобильного устройства, в том числе — при отрицательном балансе и в случае, если отсутствует сим-карта.

Номера 101, 102, 103 и 104 функционируют в прежнем режиме.

По данным статистики МЧС Крыма, за 2021 год на номер 112 поступило 959 227 вызовов. Их перевели на службы:

— «Скорая помощь» – 134 811 звонков,

— полиция – 68 677,

— пожарная охрана – 11 766 звонков,

— аварийная служба газовой сети – 4 508,

— «Антитеррор» – 59.

Видеоролик, информирующий крымчан о запуске системы «112», опубликован в социальных сетях МЧС, ЦУР, а также будет транслироваться в общественном транспорте.

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