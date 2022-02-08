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Центр управления регионом Республики Крым составил рейтинг глав администраций по работе в соцсетях
Иллюстрация: pikist.com

Центр управления регионом Республики Крым составил рейтинг глав администраций по работе в соцсетях

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:32 08.02.2022

Центр управления регионом Республики Крым (ЦУР РК) оценивал, как главы администраций региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления ведут официальные аккаунты, работают с комментариями, информируют граждан и решают их проблемы. Отчет основан на показателях, полученных за январь.

По работе с обращениями граждан в социальных сетях в «зеленой» зоне отличников 13 органов власти из 27. В лидерах те, у кого среднее время реакции на сообщение составляет не более 4 часов 30 минут. Это Джанкойский, Ленинский и Раздольненский районы. В аутсайдерах: Керчь (7 часов 42 минуты), Саки (6 часов 22 минуты), Белогорск (5 часов 15 минут) и Бахчисарай (3 часа 48 минут).

В рейтинге официальных соцсетей глав администраций на первом месте глава администрации Ялты Янина Павленко, на втором — глава администрации Красногвардейского района Василий Грабован. «Отличниками» прошедшего месяца также стали глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко и глава администрации Армянска Василий Телиженко. Оценивалась представленность в соцсетях (ВК, ОК, Инстаграм, Фейсбук, ТГ), качество контента, количественные показатели просмотров, реакций, уровень вовлеченности, проявленный крымчанами интерес к информации, которой делятся руководители администраций.

Система рейтингования полностью основана на федеральной системе оценки АНО «Диалог Регионы», — пояснил руководитель ЦУР РК Артем Артеменко. – Это информативный продукт, который помогает руководителям в анализе ситуации на местах и принятии управленческих решений. Также это помогает улучшить качество общения с крымчанами, пользователями социальных сетей. На основе результатов рейтинга мы рекомендуем, например, чаще проводить прямые эфиры, использовать интерактивы, так как такие форматы интересны и удобны крымчанам.

Рейтинг составляется ежемесячно и предоставляется всем главам администраций.

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