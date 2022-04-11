Центр управления регионом РК составил рейтинг органов местного самоуправления Крыма

Оценивались работа в соцсетях и со СМИ.

Центр управления регионом Республики Крым проанализировал работу органов местного самоуправления в Интернете за первый квартал текущего года. Учитывались МедиаИндекс глав администраций городов и районов, ведение официальных страниц в социальных сетях и работа в информационно-аналитической системе «Инцидент менеджмент».

Система рейтингования полностью основана на федеральной системе оценки АНО «Диалог Регионы», — пояснил руководитель Центра управления регионом Республики Крым Артем Артеменко. — Это информативный продукт, который помогает руководителям в анализе ситуации на местах и принятии управленческих решений. Также это помогает улучшить качество общения с крымчанами — пользователями социальных сетей.

Работа в информационном поле.

МедиаИндекс – показатель системы Медиалогия, позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. В рейтинге МедиаИндекса лидирующие позиции занимают глава администрации Ялты Янина Павленко, глава администрации Керчи Святослав Брусаков и глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев (статистика включает в себя также период работы на должности министра внутренней политики, информации и связи РК). В «красную зону» попали глава администрации Белогорска Валентина Варава, глава администрации Щёлкино Владимир Загребельский, глава администрации Старого Крыма Григорий Балабанов.

Ведение официальных страниц в соцсетях.

При составлении рейтинга по ведению официальных страниц глав администраций учитывались представленность в соцсетях и качество контента по 11 показателям. Лучшими признаны социальные сети главы администрации Ялты Янины Павленко и главы администрации Джанкойского района Инны Федоренко. Набрал меньше всего баллов и попал в «красную зону» глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Работа с обращениями граждан в соцсетях.

В рейтинге по работе в информационно-аналитической системе «Инцидент менеджмент» оценивали взаимодействие с общениями граждан в социальных сетях. Среди критериев оценки – качество ответов, среднее время ответа, процент просроченных обращений.

Первое место в рейтинге заняла Феодосия со средним временем ответа на обращение 2 часа 56 минут. На втором месте Красногвардейский, Раздольненский и Сакский районы – 2 часа 51 минута, 2 часа 38 минут и 2 часа 19 минут соответственно. Симферополь занимает третью строчку рейтинга. Жителям крымской столицы отвечают на обращение в среднем за 2 часа 54 минуты.

Хуже всего в системе «Инцидент менеджмент» работает Первомайский район. А дольше всего ответа на свои обращения ждут жители Керчи (8 часов 31 минута) и Сак (6 часов 9 минут).

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!