Центральную набережную Алушты приведут в порядок к началу курортного сезона

Глава администрации Алушты Галина Огнёва после рабочего выезда и проверки капремонта Центральной набережной курортного города выразила уверенность, что к началу курортного сезона объект будет сдан.

Провела рабочий выезд на Центральную набережную, где активно идут работы по капитальному ремонту. Уже снята практически вся плитка, преображаются «яруса». Обсудили с подрядчиком график работ. Ресурсоснабжающие организации приступают к укладке своих водных и электрических сетей. На следующей неделе приступят к работе по реконструкции фонтана «Рыбак». И конечно, все объекты торговли будут приведены к единому архитектурному стилю. Алуштинцев и гостей курорта обновленная набережная встретит к началу активного курортного сезона, — отметила Огнёва.