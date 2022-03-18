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Центральную набережную Алушту приведут в порядок к началу курортного сезона

Центральную набережную Алушты приведут в порядок к началу курортного сезона

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:44 18.03.2022

Глава администрации Алушты Галина Огнёва после рабочего выезда и проверки капремонта Центральной набережной курортного города выразила уверенность, что к началу курортного сезона объект будет сдан.

Провела рабочий выезд на Центральную набережную, где активно идут работы по капитальному ремонту. Уже снята практически вся плитка, преображаются «яруса». Обсудили с подрядчиком график работ. Ресурсоснабжающие организации приступают к укладке своих водных и электрических сетей. На следующей неделе приступят к работе по реконструкции фонтана «Рыбак». И конечно, все объекты торговли будут приведены к единому архитектурному стилю. Алуштинцев и гостей курорта обновленная набережная встретит к началу активного курортного сезона, — отметила Огнёва.

Центральную набережную Алушту приведут в порядок к началу курортного сезона

Фото: Telegram-канал Г.Огнёвой.


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