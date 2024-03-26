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Центральные улицы Симферополя украсят розами  
Фото: pikist.com

Центральные улицы Симферополя украсят розами  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:35 26.03.2024

Сотрудники МБУ «Горзеленхоз» продолжают работы по высадке кустов роз на улицах Симферополя. Об этом рассказала заместитель директора зеленхоза Мария Бороненкова. Всего улицы города украсят более 8000 кустов роз.

Сотрудники «Горзеленхоза» приступили к высадке роз на улице Киевской. Их располагают в определённом порядке, чтобы составить цветочную композицию. Общее количество цветов, которые будут высажены вдоль улицы Киевской – порядка 3000 кустов. Планируем завершить работы на этой улице за две недели, — подчеркнула Мария Бороненкова.

В настоящее время высадка роз завершена на проспекте Победы — около 5 000 кустов, в районе кольца на площади Куйбышева — порядка 300 кустов. Работы проведены также на улице Горького.

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