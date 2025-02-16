Центробанк опять возвращает купюры 5 и 10 рублей вместо монет

По словам Вершицкого, денег в обороте в России сейчас «достаточно много – почти 19 триллионов рублей».
На руках у населения 17,3 триллиона, и если поделить на численность жителей, то это примерно по 130 тысяч на человека. Лет 10 назад эта сумма была вдвое меньше, где-то 9 триллионов, – сказал Вершицкий.
Хотя именно банкнотами представлена большая часть суммы (99%) наличных денег, которой оперируют россияне, в количественном выражении 90% денежных знаков составляют монеты, заметил он.
При этом спрос на них стремительно исчезает, особенно на копейки. Например, 35% из всех – это монеты номиналом 10 копеек, «которые у кого-то лежат в копилках, но по факту ими никто не пользуется», сказал Вершицкий.
Когда-то копейки были нормальным платежным инструментом. Сегодня пользуются монетами преимущественно от рубля. 50, 10, 5 копеек – очень редко. Банки, конечно, выдадут вам сумму до копейки. Но иногда клиенты их даже возвращают, потому что не знают, что с ними делать», – прокомментировал эксперт.
Причина – очень много нулей в ценах, и оперировать мелкими деньгами просто неудобно и бессмысленно, отметил Вершицкий. Обратный процесс – возвращение к монетам – возможен только в случае деноминации, сказал экономист.
Последняя такая процедура была в 1997 году, когда старая купюра в 1000 рублей менялась на один новый рубль, то же самое происходило с копейками, напомнил он.
Подобная реформа была и в 1961 году, когда монеты остались, а заменили только бумажные деньги. И монеты стали в 10 раз дороже. Вот если произойдет деноминация, то копейка станет дороже, будет опять пользоваться спросом и иметь смысл. А у вас просто будет меньше нулей на банкнотах, – добавил Вершицкий.
Такая процедура возможна, например, в случае массового перевыпуска рублей. И старый и новый рубль при этом останется ценным, но будет просто удобство в подсчетах, заметил эксперт.
Пока о деноминации в России речи не идет, но предпринимать что-то нужно для упрощения в расчетах. Поэтому монеты номиналом 5 и 10 рублей, которыми пользуются редко, стало оправданным заменить купюрами, сказал Вершицкий.
Но бумажные деньги изнашиваются гораздо быстрее монет: по разным оценкам, за два года и больше, отметил он. Поэтому важным аспектом является повышение качества купюр, которое, по словам Вершицкого, регулярно совершенствуется месте с дизайном и повышением защищенности. По его словам, этим также объясняется то, что приоритет в нынешних условиях отдается бумажным денежным знакам.
Новые элементы безопасности внедряются, и это объективные причины: чтобы деньги нельзя было подделать. Это безопасность государства… И их должно быть приятно держать в руках, потому что ими пользуются не только граждане страны, но и туристы, которые приезжают и видят символы государства. То есть это комплексная проблема, которую нужно решать системно, – сказал эксперт.
Он напомнил, что в обороте уже появились новые купюры номиналом 200, 2000 и 5000 рублей. Будут обновлять и другие, заметил Вершицкий.
Это планируется сделать: до конца 2025 года планируется обновить 1000-рублевую купюру, а остальные – до конца 2028 года, – заключил экономист.
Ранее 14 февраля стало известно, что Центробанк на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
источник: РИА Новости Крым
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