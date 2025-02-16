Центробанк опять возвращает купюры 5 и 10 рублей вместо монет

Хотя именно банкнотами представлена большая часть суммы (99%) наличных денег, которой оперируют россияне, в количественном выражении 90% денежных знаков составляют монеты, заметил он.

На руках у населения 17,3 триллиона, и если поделить на численность жителей, то это примерно по 130 тысяч на человека. Лет 10 назад эта сумма была вдвое меньше, где-то 9 триллионов, – сказал Вершицкий.

По словам Вершицкого, денег в обороте в России сейчас «достаточно много – почти 19 триллионов рублей».

При этом спрос на них стремительно исчезает, особенно на копейки. Например, 35% из всех – это монеты номиналом 10 копеек, «которые у кого-то лежат в копилках, но по факту ими никто не пользуется», сказал Вершицкий.

Когда-то копейки были нормальным платежным инструментом. Сегодня пользуются монетами преимущественно от рубля. 50, 10, 5 копеек – очень редко. Банки, конечно, выдадут вам сумму до копейки. Но иногда клиенты их даже возвращают, потому что не знают, что с ними делать», – прокомментировал эксперт.

Причина – очень много нулей в ценах, и оперировать мелкими деньгами просто неудобно и бессмысленно, отметил Вершицкий. Обратный процесс – возвращение к монетам – возможен только в случае деноминации, сказал экономист.

Последняя такая процедура была в 1997 году, когда старая купюра в 1000 рублей менялась на один новый рубль, то же самое происходило с копейками, напомнил он.

Подобная реформа была и в 1961 году, когда монеты остались, а заменили только бумажные деньги. И монеты стали в 10 раз дороже. Вот если произойдет деноминация, то копейка станет дороже, будет опять пользоваться спросом и иметь смысл. А у вас просто будет меньше нулей на банкнотах, – добавил Вершицкий.

Такая процедура возможна, например, в случае массового перевыпуска рублей. И старый и новый рубль при этом останется ценным, но будет просто удобство в подсчетах, заметил эксперт.