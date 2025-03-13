Центробанк с 1 июля намерен ввести жёсткие ограничения на выдачу ипотеки

Банк России с 1 июля текущего года установит макропруденциальные лимиты (МПЛ) или количественные ограничения на ипотеку. Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора, на первом этапе запрет коснётся наиболее рискованных заёмщиков, которые тратят на обслуживание долга свыше 80% своих доходов и имеют низкий первоначальный взнос — не более 20%.

Значения макропруденциальных лимитов будут определены исходя из ситуации в экономике и, в частности, на рынке ипотеки и у застройщиков, — уточнили в пресс-службе регулятора.

Глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Михаил Хорьков в беседе с корреспондентом Циан.Журнала заявил, что новые ограничения не приведут к заметным изменениям спроса, но адресно ограничат возможности работы с высокорискованными заёмщиками.

Полагаю, что в настоящий момент таких выдач уже немного. Новый инструментарий может понадобиться позже, когда рынок перейдёт к росту, — отмечает специалист.

Руководитель ипотечного бюро и проекта «ЭлектроннаяСделка.РФ» Камила Фазлыева подчеркнула, что ипотечное кредитование как инструмент приобретения жилья должно работать для тех граждан, для кого обслуживание ипотечного кредита не становится серьёзной угрозой семейному бюджету.

У заёмщиков должны быть накопления, а государство должно дать стимул к их появлению. Поэтому требование минимального первоначального взноса вполне логично и обоснованно. Здесь страхуются не только банки, но и сами заёмщики, покупатели квартир. Возможно, ещё не все до конца понимают, но данные изменения условий ипотечного кредитования носят положительный характер для ипотечного рынка и рынка жилья в целом, — подытожила эксперт.

источник: ЦИАН