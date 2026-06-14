Центры крови в Крыму ждут доноров

Сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована вторая положительная группа крови, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель главного врача ГБУЗ РК «Центр крови» Антон Скоромный. На сегодняшний момент, добавил гость эфира, краснее обычного горит «донорский светофор».

Это — один из наших механизмов оповещения крымчан по потребности в крови, по приглашению людей в учреждения нашей службы, которые мы размещаем, публикуем каждый понедельник на нашем официальном сайте и в социальных сетях. Можно ознакомиться. Актуальная картина всегда там отражена, — уточнил специалист.

Главными требованиями к желающим стать донорами, напомнил Антон Скоромный, является наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Человек должен быть полностью и психически, и соматически здоров. То есть — здоровое тело, здоровый дух. У него не должно быть никаких в данный момент обострений заболеваний. Банальная простуда, ОРВИ также являются противопоказаниями, — сказал он.

Зам главного врача «Центра крови» также отметил, что существует большой перечень противопоказаний для данной процедуры. Гость эфира развенчал один из популярных мифов о том, что люди с татуировками не могут сдавать кровь и быть донорами.

По истечению полугода после нанесения татуировки человек может прийти и сдать кровь. Это сделано лишь для того, чтобы избежать риска попадания в организм инфекции, которая передается с током крови. Естественно, человек прежде будет обследован, — пояснил медик.

Антон Скоромный порекомендовал не откладывать донорство в долгий ящик при возникшем желании.

Если вы может быть только-только хотите стать донором, мне кажется, это самое то время, когда надо сделать это благое дело, — подчеркнул он.

«Центры крови» принимают доноров с 8 утра до 13 часов дня в Симферополе и четырех филиалах в Евпатории, Саках, Ялте и Керчи, напомнил спикер. После сдачи крови медорганизация предоставляет человеку компенсацию за обед — тысячу и один рубль. Также донор получает справку о совершенной донации, которая дает ему возможность выходного дня в день сдачи крови, а также одного дополнительного выходного к оплачиваемому отпуску.

источник: РИА Новости Крым

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