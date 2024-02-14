Центры образования «Точка роста» откроют в 72 крымских школах  

Центры образования «Точка роста» откроют в 72 школах Республики Крым к осени текущего года благодаря реализации нацпроекта «Образование». В школах, участвующих в проекте, появятся новые учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием лаборатории, также создадут рабочие места и медиазоны.

Возможность посещать занятия в таких центрах смогут получить не только ученики школ, на базе которых они откроются, но и учащиеся близлежащих учреждений образования. Отремонтированные помещения станут многофункциональным пространством для развития, воспитания и обучения детей, — сообщили в министерстве образования РК.

В учебные заведения поставят новые принтеры, сканеры, ноутбуки, цифровые лаборатории по химии, биологии и физике, образовательные наборы для изучения робототехнических систем. Такое оборудование установят в школах городов Алушта, Армянске, Белогорске, Джанкое, Евпатория, Красноперекопске, Саки, Симферополе, Судаке, Феодосия, Ялта, а также в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Первомайском, Сакском, Симферопольском, Советском и Черноморском районах.

Центры «Точка роста» обеспечивают внедрение новых технологий и методов обучения по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Это позволяет школьникам перейти на более высокий уровень освоения физики, химии и биологии. Благодаря этому дети из сельской местности и малых городов смогут получить качественное общее образование, соответствующее современным стандартам.

За 2019–2023 годы в ходе реализации нацпроекта в регионе создали 159 центров «Точка роста». Также до конца 2024 года в 231 школе республики откроются новые современные классы.