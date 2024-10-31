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Цены на новогодние праздники в крымских малых отелях остались на уровне 2023 года
фото: pikist.com

Цены на новогодние праздники в крымских малых отелях остались на уровне 2023 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:50 31.10.2024

Минимальный порог цен на проживание в малых отелях на новогодние праздники на Крымском полуострове остался на уровне прошлого года и составляет 3,5 тыс. рублей, сообщила ТАСС председатель Ассоциации малых отелей Крыма и Севастополя Наталия Стамбульникова.

Минимальная цена осталась на уровне прошлого года: от 3,5 тыс. рублей за номер на двоих с завтраком, — сказала она.

Ранее министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий сообщил, что поездки на Новый год в Крым станут одними из самых дешевых среди популярных туристических направлений в России. По его словам, средний чек на новогодние каникулы — 37 500 рублей без учета транспортных затрат, средняя продолжительность поездки — 5 дней.

Узнайте больше:  На "Таврида.АРТ" стартовали осенние каникулы школьников Крыма

источник: ТАСС

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