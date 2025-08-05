Цены на отели в Крыму выросли на 18-20% по сравнению с 2024 годом

На 88-95% загружены в первую очередь трехзвездочные и четырехзвездочные отели с включенным питанием, анимацией, бассейном, с программой «все включено». Если сравнивать с прошлым годом, прирост продаж на лето и бархатный сезон в среднем составил 33-35%. Цена увеличилась на 18-20% относительно 2024 года, — сказали в компании.
4 августа был зафиксирован максимум автомобилей в очередях к мосту — 4 068 машин, из которых более 2,8 тыс. — со стороны Тамани.
источник: ТАСС
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С тегами: Крым туристический