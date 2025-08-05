Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Цены на отели в Крыму выросли на 18-20% по сравнению с 2024 годом
Новости Республики
Цены на отели в Крыму выросли на 18-20% по сравнению с 2024 годом
фото: pikist.com

Цены на отели в Крыму выросли на 18-20% по сравнению с 2024 годом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:18 05.08.2025

Стоимость номеров в отелях на Крымском полуострове за год выросла на 18-20%, сообщили ТАСС представитель компании-туроператора «Мультитур», которая входит в Российский союз туриндустрии (РСТ).

На 88-95% загружены в первую очередь трехзвездочные и четырехзвездочные отели с включенным питанием, анимацией, бассейном, с программой «все включено». Если сравнивать с прошлым годом, прирост продаж на лето и бархатный сезон в среднем составил 33-35%. Цена увеличилась на 18-20% относительно 2024 года, — сказали в компании.

4 августа был зафиксирован максимум автомобилей в очередях к мосту — 4 068 машин, из которых более 2,8 тыс. — со стороны Тамани.

Узнайте больше:  На проблемных участках реки Салгир в Симферопольском и Красногвардейском районах пройдут субботники

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x