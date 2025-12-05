Цены на продукты в Крыму вырастут или нет?

Даже с учетом Нового года, каких-то повышений мы не планируем и не наблюдаем. Нет предпосылок на сегодняшний день, чтобы завысить цену. Будут случаи какого-то спекулятивного характера — будем отрабатывать их непосредственно с Федеральной антимонопольной службой, — заверил он.

С ними мы боремся точечно. Перед Новым годом в любом случае мы будем их выявлять. Как показывает практика, сейчас по баснословной цене будут продавать огурцы, грибы, перец. Есть факты, когда продают овощи по 50-60 рублей, а кто-то стоит рядом и по 100 рублей и более продает, — обозначил специалист.

По информации начальника управления, на сегодняшний день более чем на 20% в Крыму снизились цены на яйца и овощи по сравнению с декабрем прошлого года. Однако, отмечает он, спекулянтов никто не отменял.

В декабре совместно с администрациями муниципальных образований мы работаем в усиленном режиме. Мониторинг мы — ежедневно, по информации торговых сетей, налоговой службы, муниципалитетов, которые тоже ежедневно проверяют и торговые сети, и свои местные магазины… Также налажено взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой, — отметил он.

Как регулируют цены в Крыму

Строго контролируют цены на основную группу социальных товаров, значащихся в правительственном соглашении, заключенном со всеми крупными производителями на полуострове, заверил начальник управления профильного министерства.

В общем количестве, по информации собеседника, на сегодняшний день 515 магазинов являются участниками данного соглашения, в котором утвержден перечень из 24 наименований социальных товаров с торговой наценкой в 5%.

Специалист заключил, что работа по мониторингу цен в Крыму будет продолжаться и количество проверочных комиссий к Новому году будет только расти, поэтому он настоятельно предостерег продавцов «не играть с ценами», особенно в преддверии праздников.