Цены на ремонт по ОСАГО обновятся — почему?

На сайте Российского Союза Автостраховщиков (РСА) стартовала публичная проверка проектов актуализированных справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ. Эти данные будут использоваться страховыми компаниями при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля, подлежащей возмещению по договору ОСАГО. Публичная проверка справочников продлится до 28 августа 2025 года.

Новые справочники позволят более точно отражать текущую ситуацию на рынке автозапчастей. Мы приглашаем всех заинтересованных лиц ознакомиться с проектами и направить свои предложения, — отметил глава РСА Евгений Уфимцев.

Предыдущее обновление справочников вступило в силу 19 июня 2025 года. В проекте новой версии справочника по запчастям по целому ряду наиболее популярных марок, например, Audi, Hyundai и KIA, имеет место умеренный рост средних цен, в то время как по некоторым маркам, в том числе Nissan, Lexus, Geely, Haval отмечается снижение. Также снижение средних цен на запасные части продолжается практически по всем автомобилям китайского производства.

Участники рынка отмечают, что регулярные обновления справочников, осуществляемые РСА, корректно отражают колебания рынка, сохраняя при этом основное ядро цен на стабильном уровне.

Значимых изменений в ценах с начала года на рынке не видно, и это корректно отражено в справочнике. Некоторая волатильность присутствует по отдельным позициям. Это связано с тем, что редкие позиции предоставлены одним-двумя поставщиками, и после продажи их продаёт уже другая компания по другой цене, — поясняет заместитель генерального директора «ЕвроАвто», член Правления Союза Автосервисов Илья Плисов.

Напомним, что средняя стоимость запчастей в справочнике РСА определяется на основании рыночных цен как на оригинальные детали, так и на аналоги («неоригинальные» детали). Такой порядок формирования средних цен предусмотрен Единой методикой, утвержденной Банком России.

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»

