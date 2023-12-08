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Цены на яйца изучит и прокуратура. Для — актуально
Просто цена за десяток яиц в Керчи

Цены на яйца изучит и прокуратура. Для Крыма — актуально

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:33 08.12.2023

По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова организованы проверки по пресечению нарушений при ценообразовании.

Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%, — сообщили в Генпрокуратуре.

Цены на яйца изучит и прокуратура. Для Крыма - актуально

 

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По итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен.

Для Крыма – актуально. Цена на десяток яиц уверенно приближается к двумстам рублей (рост – более, чем на 100%).

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