Цены в Севастополе: за неделю не подорожали яйца и свежие овощи
Цены в Севастополе: за неделю не подорожали яйца и свежие овощи
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:57 25.05.2026

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка оперативно отслеживает динамику стоимости социально значимых продуктов в Севастополе.  По результатам последних проверок зафиксировано снижение цен на ряд позиций, в то время как рост стоимости отдельных товаров обусловлен объективными рыночными и сезонными факторами.

На городских рынках и в торговых сетях отмечено снижение цен на куриные яйца, свежие огурцы и помидоры. Положительная динамика связана с увеличением объёмов местного урожая и ростом товарных предложений на рынке. В то же время наблюдается незначительное повышение цен на рис, что объясняется ростом отпускных цен поставщиков и изменением ассортимента, а также на свежую белокочанную капусту, репчатый лук, морковь и свёклу. Данные изменения носят сезонный характер и связаны с естественным сокращением складских запасов овощной продукции, — рассказала начальник управления потребительского рынка Ксения Казанджиева.

Благодаря соглашению между Правительством города и крупными ритейлерами с 2020 года севастопольцы могут приобретать социально значимые продукты по доступным ценам, а оперативный анализ рынка позволяет своевременно реагировать на изменения спроса и предложения.

Еженедельные выездные проверки и контроль исполнения условий специального соглашения позволяют отслеживать динамику стоимости и поддерживать социально значимый уровень цен для жителей города.

На сегодняшний день соответствующее соглашение подписано с десятью основными торговыми сетями и охватывает 123 торговых объекта по всему Севастополю. В каждой участвующей сети по каждой категории из утверждённого перечня представлена как минимум одна позиция с минимальной или нулевой торговой наценкой, что гарантирует доступность базовых продуктов для всех категорий населения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

