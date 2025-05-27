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Цены вверх... Спрос на летний отдых «подогрел» инфляцию в Севастополе
фото: pikist.com

Цены вверх… Спрос на летний отдых «подогрел» инфляцию в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:17 27.05.2025

В апреле 2025 года годовая инфляция ускорилась до 13,5%. Заметнее всего дорожали продукты и санаторно-курортные услуги.

Перед летним сезоном традиционно растет спрос на отдых в регионе: с начала года Севастополь уже посетило туристов больше, чем годом ранее. Поэтому дорожали услуги: санатории, дома отдыха и пансионаты закладывали в цены увеличившиеся расходы на содержание и обновление номерного фонда, благоустройство территорий, питание.

Сыр и молочные продукты за месяц заметно подорожали из-за того, что производители переносили в цены рост своих затрат на сырье, транспортировку и зарплаты сотрудников. Увеличилась и стоимость «борщевого набора» — заканчиваются прошлогодние запасы отечественных овощей, и поэтому продавцы завозят более дорогие импортные лук, картофель, капусту.

При этом в регионе продолжали дешеветь яйца. Цены на них за год стали ниже почти на 30% благодаря росту производства и включению в перечень социально значимых товаров.

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В непродовольственном сегменте укрепившийся рубль и сдержанный спрос повлияли в апреле на снижение стоимости телерадиотоваров, смартфонов, обуви и импортных автомобилей. Но цены на них оставались выше, чем год назад. А вот компьютеры и иномарки с пробегом за год подешевели.

По оценкам Банка России, для устойчивого снижения инфляции необходим более сдержанный рост спроса и продолжительный период высоких ставок в экономике. Регулятор прогнозирует, что годовая инфляция снизится до уровня 4% в 2026 году.

источник: пресс-служба Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

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