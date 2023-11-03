«Цифровая образовательная среда»: крымские школы получают современную IT-технику 

В 2023 году 41 общеобразовательное учреждение Республики Крым обеспечено материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. Поставка современной IT-техники на сумму более 131 млн. рублей осуществлена в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Новое оборудование обеспечит доступность цифровой образовательной инфраструктуры для учеников и педагогов, а также позволит автоматизировать и повысить эффективность организационных процессов, — подчеркнули в республиканском Совмине.

Что уже получили крымские школы: интерактивные панели, камеры видеонаблюдения, ноутбуки, телевизоры и многофункциональные устройства. Технические характеристики оборудования определены Минпросвещения России и едины для всех регионов в рамках разработанной целевой модели цифровой образовательной среды. Такое оборудование позволит учащимся во время уроков получать доступ к платформам цифрового образовательного контента, а также к цифровым тренажерам и тестам. В свою очередь, учителя получат возможность реализации сценариев «цифрового» урока с использованием ноутбуков и интерактивных панелей, а также с использованием электронных журналов и дневников.

Современную IT-технику получили школы, расположенные в городах Армянск, Джанкой, Евпатория, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта и в Бахчисарайском, Джанкойском, Кировском, Нижнегорском, Сакском, Симферопольском и Черноморском районах Республики Крым.

Новая компьютерная техника даёт возможность изучать предметы на совершенно новом уровне. Отныне весь управленческий и преподавательский состав, а также учащиеся смогут в полной мере получать новые знания в цифровой образовательной сфере. Современная цифровая техника поможет повысить интерес учащихся к самообразованию и саморазвитию, а также даст возможность изучать новые технологии и применять их в учебном процессе, — отмечают педагоги.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» является одним из составляющих нацпроекта «Образование» и направлен на внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, развитие цифровых сервисов и контента для учебной деятельности.