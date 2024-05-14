«Цифровая трансформация» в Крыму: народ стал чаще пользоваться онлайн-сервисами

С 2020 года «Цифровая трансформация» была поставлена отдельной национальной целью в России. На данный момент все целевые показатели, установленные Президентом РФ Владимиром Путиным, были перевыполнены. Правительству страны под руководством Михаила Мишустина удалось достигнуть прорыва в развитии цифровой экономики, несмотря на сложные условия пандемии COVID-19 и санкционное давление.

Цифровизация всех сфер жизни в России вышла на новый уровень. Курирует данное направление заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По последним данным, в 2024 году портал Госуслуг предоставляет сервисы более чем 115 миллионам россиян.

В Республике Крым в 2023 году значительно возросло использование единого портала государственных и муниципальных услуг.

Посредством электронных сервисов крымчанами было подано более 500 тысяч заявлений. В 2022 году эта цифра составляла чуть больше 200 тысяч. Резкий рост был обусловлен подачей заявлений о назначении компенсаций пострадавшим в результате «Шторма века». Данная ситуация ярко продемонстрировала целесообразность перевода услуг в электронный вид, – рассказал министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов.

Под руководством Дмитрия Чернышенко будет продолжена работа по развитию технологий искусственного интеллекта. До 2030 года стоит амбициозная цель – войти в число стран лидеров, задающих собственные тренды развития ИИ.

В новом составе Правительства России Дмитрий Чернышенко будет обеспечивать реализацию национальных проектов «Кадры», «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», а также «Спорт – норма жизни», курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь, Минспорт.