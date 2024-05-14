Прямо сейчас:
Главная | Актуально | «Цифровая трансформация» в Крыму: народ стал чаще пользоваться онлайн-сервисами
актуально в республике
«Цифровая трансформация» в у: народ стал чаще пользоваться онлайн-сервисами
Иллюстрация: flectone.ru

«Цифровая трансформация» в Крыму: народ стал чаще пользоваться онлайн-сервисами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:38 14.05.2024

С 2020 года «Цифровая трансформация» была поставлена отдельной национальной целью в России. На данный момент все целевые показатели, установленные Президентом РФ Владимиром Путиным, были перевыполнены. Правительству страны под руководством Михаила Мишустина удалось достигнуть прорыва в развитии цифровой экономики, несмотря на сложные условия пандемии COVID-19 и санкционное давление.

Цифровизация всех сфер жизни в России вышла на новый уровень. Курирует данное направление заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. По последним данным, в 2024 году портал Госуслуг предоставляет сервисы более чем 115 миллионам россиян.

В Республике Крым в 2023 году значительно возросло использование единого портала государственных и муниципальных услуг.

Посредством электронных сервисов крымчанами было подано более 500 тысяч заявлений. В 2022 году эта цифра составляла чуть больше 200 тысяч. Резкий рост был обусловлен подачей заявлений о назначении компенсаций пострадавшим в результате «Шторма века». Данная ситуация ярко продемонстрировала целесообразность перевода услуг в электронный вид, – рассказал министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов.

Под руководством Дмитрия Чернышенко будет продолжена работа по развитию технологий искусственного интеллекта. До 2030 года стоит амбициозная цель – войти в число стран лидеров, задающих собственные тренды развития ИИ.

Узнайте больше:  810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота станет дивизией

В новом составе Правительства России Дмитрий Чернышенко будет обеспечивать реализацию национальных проектов «Кадры», «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», а также «Спорт – норма жизни», курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодежь, Минспорт.

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.