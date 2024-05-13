Цифровизация и IT-технологии — главная тема Всероссийской конференции «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы»

Напомним, Всероссийская конференция «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы» состоится в конце сентября, в подробностях о событии рассказываем здесь. Мероприятие проходит третий год подряд. Одна из особенностей анонсируемой конференции: её главная тема созвучна с актуальным вопросом, который активно решается в масштабе всей страны. Речь идёт об IT-технологиях и активном внедрении цифровых платформ как на уровне государства, так и на уровне частного бизнеса.

На днях и.о. премьер-министра РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ни одна отрасль не обходится без специализированных программных продуктов, а наличие собственных электронных платформ в ключевых секторах и госуправлении, современная отечественная телекоммуникационная инфраструктура необходимы для достижения прорывных результатов и обеспечения безопасности страны:

Для решения этих вопросов правительство сконцентрирует усилия в рамках нового национального проекта по формированию экономики данных, который запустим по поручению президента, — цитирует Михаила Мишустина ТАСС.

Отмечается, что нацпроект «Экономика данных» предусматривает создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, в том числе облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей. И он придёт на смену проекту «Цифровая экономика», срок действия которого истекает в 2024 году.

По словам Михаила Мишустина, новая программа предполагает комплексный подход к стимулированию производства и внедрению передовых разработок. Речь идёт и о подготовке кадров для сферы, и о проведении исследований, включая выпуск и тестирование пилотных образцов. Также государство намерено стимулировать спрос на продукты и сервисы, связанные с IT-технологиями и цифровыми платформами.

Более того, говорится об увеличении — как минимум в 2 раза — объёмов инвестиция в российские IT-решения.

Все эти аспекты будут учтены в новом нацпроекте, – отмечает Михаил Мишустин.

В оргкомитете Всероссийской конференции «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы», определяя важность выбранной главной темы мероприятия, в свою очередь, говорят:

Почему мы взяли такой акцент в этом году и посвящаем конференцию этому вопросу: потому что на материке тема повсеместной цифровизации — идёт «локомотивом». Внедрение IT-технологий, разработка и создание цифровых платформы — это процессы, которые затронули практически все сферы рынка недвижимости. А это и строительство, и банки, и страхование, и управление, и риэлторские услуги. И ЖКХ тоже! Вопросы этого направления, к слову, в этом году также будем активно поднимать на конференции. Это связано с позицией Минстроя РФ. Потому что они чётко идут по правительственной программе внедрения цифровизации в свою отрасль. Могу сказать, что на материке это всё уже работает. А вот у нас в Крыму наблюдается некоторое отставание в восприятии необходимости этих процессов. Но они неизбежны! Потому мы считаем нашей задачей — как организаторов конференции — максимально раскрыть эту тему. В практической плоскости в первую очередь. Основной момент во всём этом — это то, что эти процессы должны быть прозрачными, понятными и доступными, — констатирует председатель организационного комитета Всероссийской конференции «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы» Руслан Маринуца.

«Цифровизация внедряется в нашу жизнь быстро и вне зависимости от нашего к ней отношения», — так прокомментировал главную тему конференции (а она дословно звучит как «Искусственный Интеллект и IT технологии на рынке недвижимости – «Внедрять нельзя Игнорировать» — где поставить запятую?») один из главных спикеров события и сопредседатель его Оргкомитета, Президент Международной ассоциации инвестиционных фондов (МАИФ), Вице-Президент Национального агентства по малоэтажному и коттеджному строительству (НАМИКС), Председатель секции по энергосбережению Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы Валерий Казейкин:

Президент подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», где красной линией проходит задача «цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы». Строительная отрасль уже активно занимается внедрением российского ПО, которое пришло на замену импортного, и разработкой новых цифровых программ, способных качественно улучшить процессы на рынке проектирования, строительства, управления и реализации.

Кстати, на конференции будут не только теоретические обсуждения темы. Будут — в рамках трёхдневной выставки — представлены конкретные продукты, связанные с IT-технологиями и цифровыми платформами. Для внедрения во всех сферах рынка недвижимости.

Отмечают важность темы, выбранной генеральной для конференции «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы», в Государственной думе РФ:

Искусственный интеллект и IT-технологии находят всё более широкое применение во всех отраслях экономики государства. Сфера недвижимости не является исключением. Программные разработки для строительного комплекса, для банковских систем, для информационных платформ, активно внедряются в нашу жизнь. Конференция на тему «искусственный интеллект и IT-технологии на рынке недвижимости — «Внедрять нельзя Игнорировать» — где поставить запятую?» — очень своевременное мероприятие, необходимое для информирования участников рынка о происходящих изменениях и повышения уровня компетенции. Участие в конференции — это прекрасная возможность получить информацию о новациях в законодательстве в сфере земельных, жилищных, инвестиционных и иных отношений, рекомендации ведущих экспертов о стратегиях развития проектов и решению актуальных вопросов рынка недвижимости Крыма, — заявил в приветственном слове, адресованном участникам события, депутат Государственной Думы РФ Александр Дёмин.

ВАЖНО: Всероссийская конференция «Недвижимость Крыма: реальность и перспективы» состоится 19-21 сентября 2024 года. Регистрация участников уже активно идёт. Заявиться для участия можно на официальном сайте события:

https://rk.newcongress.online