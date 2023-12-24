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Цифровое телевидение: технологии, которые позволяют видеть виртуальный мир в «реальном» качестве
фото: pikist.com

Цифровое телевидение: технологии, которые позволяют видеть виртуальный мир в «реальном» качестве

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:51 24.12.2023

Цифровое телевидение (Digital Television, DTV) представляет собой технологию передачи телевизионных сигналов в цифровой форме, в отличие от аналоговой передачи, которая использовалась ранее. Эта технология обеспечивает более эффективное использование частотного спектра, что позволяет передавать больше каналов и улучшить качество изображения и звука.

Основные характеристики цифрового телевидения включают:

  • цифровое сжатие: исходные аналоговые сигналы телевидения сжимаются в цифровой формат, что позволяет эффективнее использовать радиочастотный спектр и передавать больше информации.
  • улучшенное качество изображения: цифровое телевидение обеспечивает более четкое и чистое изображение по сравнению с аналоговым телевидением. Это особенно заметно на больших экранах с высоким разрешением.
  • многоканальность: цифровое телевидение позволяет передавать несколько программ на одной и той же частоте, что увеличивает количество доступных каналов.
  • широкоэкранный формат: цифровое телевидение часто использует широкоформатные изображения, такие как 16:9, что соответствует современным широкоэкранным телевизорам.
  • звук в формате Dolby Digital: многие цифровые телеканалы поддерживают звук в формате Dolby Digital, что обеспечивает качественное звучание и поддержку многоканального звука.
  • интерактивные возможности: цифровое телевидение также может предоставлять интерактивные функции, такие как видео по запросу (VOD), электронные программы, интерактивные рекламные кампании и другие возможности.

Переход от аналогового к цифровому телевидению происходил в различных странах по всему миру, и цифровое телевидение стало стандартом в большинстве регионов. Этот переход позволяет повысить эффективность использования радиочастот и обеспечивает лучшее качество контента для зрителей.

Цифровое телевидение — только «про телевизоры» или…  

Цифровое телевидение (ЦТВ) может быть потребляемо не только на традиционных телевизорах, но и на различных устройствах через сеть Интернет. Вот несколько способов, как можно смотреть цифровое телевидение на различных устройствах:

  • «классические» телевизоры: телевизоры, оснащенные цифровыми тюнерами, могут принимать и декодировать цифровые телевизионные сигналы напрямую с антенны или кабельной сети. Это позволяет просматривать цифровые каналы в высоком разрешении.
  • смарт-телевизоры: многие современные телевизоры имеют функциональность смарт-телевидения, что означает, что они могут подключаться к Интернету и стримить контент из онлайн-платформ и сервисов цифрового телевидения.
  • компьютеры и ноутбуки: вы можете смотреть цифровое телевидение на компьютере или ноутбуке, используя специализированные приложения от вашего провайдера или сторонние программы для воспроизведения IPTV-потоков.
  • смартфоны и планшеты: существует множество приложений для мобильных устройств, которые позволяют смотреть цифровое телевидение в режиме реального времени или в виде архивного контента. Многие телевизионные каналы предоставляют свои собственные приложения для мобильных устройств.
  • медиаплееры и стримеры: вы можете использовать устройства типа Roku, Apple TV, Amazon Fire Stick и другие медиаплееры для просмотра цифрового телевидения через различные приложения и сервисы.
  • интернет-проигрыватели и IPTV: используя IPTV-сервисы и плейлисты, вы можете смотреть цифровое телевидение на устройствах с доступом к интернету, таких как смарт-телевизоры, компьютеры, планшеты и смартфоны.

Таким образом, цифровое телевидение становится все более доступным на различных устройствах, позволяя зрителям выбирать, каким образом они предпочитают потреблять контент.

Цифровое телевидение — как подключиться

Способы подключения к цифровому телевидению могут различаться в зависимости от вашего региона и провайдера услуг. Однако, в общих чертах, вот несколько общих способов:

Использование цифрового телевизионного тюнера

  • если у вас есть стандартный телевизор, вы можете подключиться к цифровому телевидению, используя цифровой телевизионный тюнер (DVB-T2, ATSC, ISDB-T и др.), поддерживающий форматы вашего региона.
  • подключите антенну к тюнеру и выполните поиск доступных каналов через меню телевизора. Это позволит вам получить доступ к цифровым эфирным телевизионным каналам.

Подключение через кабель или спутник

  • если у вас есть кабельное или спутниковое телевидение, проверьте, предоставляет ли ваш провайдер услуг цифровое телевидение.
  • если да, уточните, нужно ли вам обновить оборудование, такое как цифровой кабельный тюнер или спутниковый ресивер, чтобы поддерживать цифровые форматы.

Использование смарт-телевизора

  • если у вас есть смарт-телевизор, поддерживающий функцию цифрового телевидения, вы можете подключиться к интернету и использовать встроенные приложения или функции смарт-телевидения для просмотра цифровых каналов.

Использование IPTV

  • подключение к IPTV (Internet Protocol Television) может быть выполнено через интернет. Для этого вам нужен стабильный высокоскоростной доступ в Интернет и IPTV-подписка от провайдера.
  • вы можете использовать приложения на смарт-телевизорах, компьютерах, смартфонах, планшетах или специализированных устройствах, таких как медиаплееры.

Использование онлайн-платформ и приложений

  • множество телевизионных каналов предоставляют онлайн-платформы и приложения для просмотра контента через интернет. Вы можете зарегистрироваться на их веб-сайтах или скачать соответствующие приложения на устройства.

Важно уточнить возможности подключения и форматы, поддерживаемые вашим региональным цифровым телевизионным стандартом. Если у вас есть конкретный провайдер услуг, рекомендуется связаться с ним для получения подробной информации и инструкций по подключению.

источник: dtf.ru

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