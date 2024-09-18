«Цифровой Диктант 2024» пройдёт с 10 по 28 октября. Участвуете?

Ежегодная Всероссийская акция «Цифровой Диктант 2024», пройдёт уже в пятый раз с 10 по 28 октября на сайте цифровойдиктант.рф.

Тестирование поможет проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также финансовую киберграмотность. Принять участие в нем могут дети (10-13 лет), подростки (14-17 лет), взрослые (18-59 лет) и люди старшего возраста (60 лет и старше).

В 2024 году проект включает следующие этапы:

10-28 октября все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте и принять участие в офлайн-мероприятиях;

29 октября — 10 ноября — работа над ошибками;

середина ноября — подведение итогов.

Цифровой Диктант 2024 будет состоять из пяти блоков вопросов. Первый блок посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй — цифровым компетенциям, третий — цифровой безопасности, четвертый — новым технологиям, пятый — финансовой киберграмотности. Кроме того, в рамках акции у пользователей будет возможность поближе познакомиться с особенностями и возможностями отечественных цифровых сервисов и услуг.

После завершения акции участники смогут пройти работу над ошибками, где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему. Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России.

Напомним, что в 2023 году около 2 млн пользователей начали прохождение «Цифрового Диктанта». «Отличниками» стали 7,7 тыс. человек.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя