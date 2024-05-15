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ЦИК рекомендовали переизбрать главой избиркома снова Михаила Малышева
Иллюстрация: rk.gov.ru

ЦИК рекомендовали переизбрать главой избиркома Крыма снова Михаила Малышева

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:17 15.05.2024

Центризбирком России на заседании рекомендовал избирательной комиссии Республики Крым переизбрать Михаила Малышева на должность председателя избиркома.

В связи с истекающим 20 мая сроком полномочий нынешнего состава избиркома Крыма, 2 мая главой региона Сергеем Аксеновым были назначены семь членов нового состава, в их числе был Малышев, 3 мая Госсоветом Крыма были назначены остальные семь членов избиркома нового состава. Малышев занимает должность председателя избиркома с 2014 года.

Предложить избирательной комиссии Республики Крым кандидатуру Малышева Михаила Григорьевича <…> для избрания его на должность председателя избирательной комиссии Республики Крым, — говорится в принятом ЦИК РФ проекте постановления.

По закону председатель избирательной комиссии субъекта РФ избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса по предложению ЦИК РФ. Члены избирательной комиссии Крыма с правом решающего голоса переизбираются раз в пять лет.

источник: ТАСС

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