ЦИПсО не дремлет: в соцсетях множатся фейки на «крымскую тематику»

Информационная война не затихает ни на день. 9 мая украинские медиа и провокаторы ЦИПсО «разгоняли» тему шествия Бессмертного полка в городах Крыма, а также «перекрытие» Крымского моста (причем с 9 по 12 мая). 13 мая – новая «фишка» — митинг в Симферополе. Якобы на тему снабжения Республики лекарствами. Официально: это провокация.

Продолжаются вражеские вбросы и фейки. Доверяйте только проверенной информации, — прокомментировал советник Главы РК Олег Крючков.

И знаете, что?! Враг внимательно изучает ленту новостей Крыма. Вот откуда родилась вся эта «линия»: нет инсулина – идем на митинг недовольных? Из недавнего официального сообщения республиканского минздрава: «В связи с временной дефектурой инсулина Глулизин взрослым пациентам с сахарным диабетом будут назначены аналоги». Приводим его полностью:

Взрослым пациентам с сахарным диабетом 1 и 2 типа, которым ранее был назначен инсулин ультракороткого действия Глулизин («Апидра»), будет произведена аналоговая замена препарата в связи с его временной дефектурой. Об этом в ходе совещания с руководителями медицинских организаций региона сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский. «Ранее с поставщиком инсулина «Апидра» был заключен контракт на поставку препарата, однако в связи с его временной дефектурой на сегодня поставки прекращены. В связи с этим, для продолжения пациентами непрерывного лечения принято решение назначить больным аналоговую замену и в кратчайшие сроки произвести закупку препаратов в объеме, покрывающем потребность региона не менее чем на три месяца», — сказал глава крымского Минздрава. Константин Скорупский подчеркнул, что данная ситуация касается исключительно взрослых пациентов. Для детей, страдающих сахарным диабетом, в регионе имеется необходимый запас инсулина Глулизин («Апидра»). По словам главного внештатного эндокринолога Минздрава Крыма Ирины Репинской, на территории РФ зарегистрированы и разрешены к применению следующие аналоги инсулина ультракороткого действия и сверхбыстрого действия: Аспарт, Лизпро и Аспарт, содержащий вспомогательное вещество Никотинамид (витамин В3). «В реальной клинической практике перевод пациента с одного инсулина на другой происходит достаточно часто. Аналоги инсулина Глулизин абсолютно не отличаются по своей эффективности, времени начала и длительности действия. Врачам-эндокринологам, терапевтам и семейным врачам необходимо предоставлять пациентам разъяснения об аналоговой группе инсулинов быстрого действия», — рассказала главный крымский эндокринолог.

Враг проанализировал сообщение, нашел в нем «затравку» — нет инсулина – и «нанизал» на нее эмоции «недовольных» с призывом «идти на митинг». Ясно, никакого митинга нет и быть не могло, но на «читающую публику», охочую до слухов, — попытка воздействия. Из сотен таких «негативных линий» и выстраивается канва провокаций, основанных на фейках, сплетнях и лжи. Крымчане, будьте бдительны!