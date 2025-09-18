Прямо сейчас:
ЦРО ДУМК через волонтёров "Кафа" передало гуманитарную помощь для бойцов СВО
фото: пресс-служба ДУМК

ЦРО ДУМК через волонтёров «Кафа» передало гуманитарную помощь для бойцов СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 13:38 18.09.2025

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя передало гуманитарную помощь в виде рулонов для плетения сетей, которые будут направлены на поддержку участников специальной военной операции. Передача прошла через группу волонтеров «Кафа», активно работающую в этом направлении.

Данная инициатива реализована при поддержке депутатов города Феодосии — Александра Зекина и Анатолия Шильникова. Группа волонтеров «Кафа» уже на протяжении года объединяет жителей и учителей нескольких школ, помогая бойцам 56-го гвардейского десантно-штурмового полка. Куратором этой важной работы является супруга офицера ДШР Алмагуль Касимова, которая координирует усилия волонтеров и обеспечивает связь между ними и военнослужащими.

источник: пресс-служба ДУМК

Просмотры: 2 117

