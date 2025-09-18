ЦРО ДУМК через волонтёров «Кафа» передало гуманитарную помощь для бойцов СВО

Данная инициатива реализована при поддержке депутатов города Феодосии — Александра Зекина и Анатолия Шильникова. Группа волонтеров «Кафа» уже на протяжении года объединяет жителей и учителей нескольких школ, помогая бойцам 56-го гвардейского десантно-штурмового полка. Куратором этой важной работы является супруга офицера ДШР Алмагуль Касимова, которая координирует усилия волонтеров и обеспечивает связь между ними и военнослужащими.
источник: пресс-служба ДУМК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму