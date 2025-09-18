ЦРО ДУМК через волонтёров «Кафа» передало гуманитарную помощь для бойцов СВО

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя передало гуманитарную помощь в виде рулонов для плетения сетей, которые будут направлены на поддержку участников специальной военной операции. Передача прошла через группу волонтеров «Кафа», активно работающую в этом направлении.

