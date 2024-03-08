Цветами и сладкими подарками поздравили женщин в Симферополе

8 марта, в Симферополе прошла праздничная акция, в рамках которой волонтеры и сотрудники администрации города поздравили девушек и женщин. Об этом сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Александр Семенченко.

В честь Международного женского дня в центре Симферополя представительниц прекрасного пола поздравили от имени главы администрации города Симферополя Михаила Афанасьева.

От имени главы администрации крымской столицы Михаила Афанасьева мы сегодня поздравляем наших милых женщин. От всей души желаем здоровья, улыбок и счастья! Пусть этот прекрасный день, наполненный весенней свежестью и ароматом цветов, принесет вам все, о чем мечталось! С праздником, наши любимые, — сказал Александр Семенченко.

Гостьям и жительницам крымской столицы вручили более 300 роз и сладких подарков.