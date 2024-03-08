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Цветами и сладкими подарками поздравили женщин в Симферополе

Цветами и сладкими подарками поздравили женщин в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 13:52 08.03.2024

8 марта, в Симферополе прошла праздничная акция, в рамках которой волонтеры и сотрудники администрации города поздравили девушек и женщин. Об этом сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Александр Семенченко.

Цветами и сладкими подарками поздравили женщин в Симферополе

В честь Международного женского дня в центре Симферополя представительниц прекрасного пола поздравили от имени главы администрации города Симферополя Михаила Афанасьева.

Цветами и сладкими подарками поздравили женщин в Симферополе

От имени главы администрации крымской столицы Михаила Афанасьева мы сегодня поздравляем наших милых женщин. От всей души желаем здоровья, улыбок и счастья! Пусть этот прекрасный день, наполненный весенней свежестью и ароматом цветов, принесет вам все, о чем мечталось! С праздником, наши любимые, — сказал Александр Семенченко.

Цветами и сладкими подарками поздравили женщин в Симферополе

Гостьям и жительницам крымской столицы вручили более 300 роз и сладких подарков.

Узнайте больше:  Международный женский день 8 Марта в крымском чрезвычайном ведомстве

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