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Цветочные «сердца» в Ялте к празднику 8 Марта

Цветочные «сердца» в Ялте к празднику 8 Марта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:53 08.03.2024

В Ялте, на площади Советской появились алые сердца из сотен примул и цикламенов! Они будут радовать цветением и после праздника — напоминать мужчинам о необходимости постоянного внимания к прекрасному полу.

Цветочные «сердца» в Ялте к празднику 8 МартаЦветочные «сердца» в Ялте к празднику 8 Марта

Такую живую фотозону обустроили настоящие мужчины – специалисты городского «Зеленстроя». После праздника эти яркие цветы украсят городские клумбы.

Цветочные «сердца» в Ялте к празднику 8 Марта Цветочные «сердца» в Ялте к празднику 8 Марта Цветочные «сердца» в Ялте к празднику 8 Марта

Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, озеленение ведется и на набережной.

Уже летом заиграет яркими красками декоративная композиция из большой лагерстремии и почвопокровной розы Фейри, «разбавленная» двумя сортами можжевельника. Там же планируем декоративную отсыпку – для красоты и от сорняков, — рассказала Янина Павленко.

Цветочные «сердца» в Ялте к празднику 8 Марта Цветочные «сердца» в Ялте к празднику 8 Марта

Небольшой дождик не стал помехой хорошему весеннему настроению и традиционному поздравлению женщин на ялтинской набережной.

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