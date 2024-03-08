Цветочные «сердца» в Ялте к празднику 8 Марта

В Ялте, на площади Советской появились алые сердца из сотен примул и цикламенов! Они будут радовать цветением и после праздника — напоминать мужчинам о необходимости постоянного внимания к прекрасному полу.

Такую живую фотозону обустроили настоящие мужчины – специалисты городского «Зеленстроя». После праздника эти яркие цветы украсят городские клумбы.

Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, озеленение ведется и на набережной.

Уже летом заиграет яркими красками декоративная композиция из большой лагерстремии и почвопокровной розы Фейри, «разбавленная» двумя сортами можжевельника. Там же планируем декоративную отсыпку – для красоты и от сорняков, — рассказала Янина Павленко.

Небольшой дождик не стал помехой хорошему весеннему настроению и традиционному поздравлению женщин на ялтинской набережной.