Цветочные «сердца» в Ялте к празднику 8 Марта

В Ялте, на площади Советской появились алые сердца из сотен примул и цикламенов! Они будут радовать цветением и после праздника — напоминать мужчинам о необходимости постоянного внимания к прекрасному полу.
Такую живую фотозону обустроили настоящие мужчины – специалисты городского «Зеленстроя». После праздника эти яркие цветы украсят городские клумбы.
Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, озеленение ведется и на набережной.
Уже летом заиграет яркими красками декоративная композиция из большой лагерстремии и почвопокровной розы Фейри, «разбавленная» двумя сортами можжевельника. Там же планируем декоративную отсыпку – для красоты и от сорняков, — рассказала Янина Павленко.
Небольшой дождик не стал помехой хорошему весеннему настроению и традиционному поздравлению женщин на ялтинской набережной.
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