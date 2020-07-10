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Туалеты в Ялте хотят сделать бесплатными

Туалеты в Ялте хотят сделать бесплатными

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:40 10.07.2020

Речи идёт о муниципальных туалетах, расположенных в Большой Ялте.

Вопрос бесплатных туалетов в Ялте поднимался неоднократно, в том числе летом прошлого года в ходе выездного совещания в Ялте Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручал изучить возможность бесплатного посещения уборных. Сегодня этот вопрос мы прорабатываем с депутатским корпусом, — цитирует  Отдел информационной политики главу администрации Ялты Ивана Имгрунта. 

По предварительным расчётам, на содержание туалетов потребуется 15 миллионов рублей в год.  По словам чиновника, варианты организации бесплатной работы уборных могут быть различные – средства либо должны быть предусмотрены в бюджете, либо – государственно-частное партнёрство.

В некоторых случаях, затраты могут лечь на бизнес, который предполагается привлечь к обслуживанию уборных в соответствии с их предпринимательской деятельностью, — говорит Иван Имгрунт.

В настоящее время, бесплатно работают туалеты на Массандровском пляже, Гаспре, Форосе, а также в некоторых объектах торговли и общественного питания. Стоимость платных муниципальных уборных составляет 15 рублей.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Туалеты в Ялте хотят сделать бесплатными

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