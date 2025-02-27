Тук-тук! У вас гости: жильцов обяжут впускать в квартиру газовщиков

Жителей многоквартирных домов обяжут впускать в квартиру газовщиков для ремонта и технического обслуживания газового оборудования. Законопроект одобрен Госдумой в первом чтении.

В ст. 157 Жилищного кодекса будут внесены поправки. Собственники и арендаторы жилья должны будут предоставить доступ в квартиру сотрудникам организаций, обслуживающих газовые сети. Специалисты получат доступ к внутридомовому или внутриквартирному газовому оборудованию и смогут провести ремонт и техобслуживание.

В случае недопуска сотрудника в жилое помещение организация сможет обратиться в суд. Собственника в судебном порядке обяжут предоставить доступ к газовому оборудованию.

Если газовщики не могут попасть хотя бы в одну квартиру в жилом доме, это угрожает безопасности всех жильцов, говорится пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в 2023 году был принят закон, закрепляющий газообслуживающую компанию за каждым газифицированным домом. Жильцы таких домов должны заключать договоры на обслуживание и ремонт газового оборудования с организацией, которая работает с их управляющей компанией.

источник: ЦИАН