Тук-тук! Вам посылка... Почему авиаперевозки - лучший способ доставки грузов и корреспонденции

Автомобили, поезда, самолёты — сегодня все эти виды транспорта задействованы в сфере грузовых перевозок. Используются в зависимости от задач, которые необходимо решить в том или ином случае. Естественно, у каждой из услуг есть свои преимущества и недостатки. Между тем, говорят специалисты, если сравнивать эти способы доставки грузов в глобальном смысле, то последние годы, когда жизнь людей ускорилась в разы, определили тенденцию: авиаперевозки набирают обороты и выходят в лидеры по востребованности. Почему? Причин, по оценкам экспертов, несколько. А именно:

Знаете, какой вопрос чаще других слышат сотрудники компаний, работа которых — доставлять грузы и корреспонденцию? По статистике, клиентов активнее всего интересуют сроки доставки. И чем больше расстояния, тем больше волнуются по этому поводу как отправители посылок, так и их получатели. Именно поэтому сегодня, говорят специалисты, авиаперевозки считаются самым адекватным способом доставки грузов. И это вполне оправдано: так, к примеру, компания АИР ТРАНС ЭКСПРЕСС — https://expressair.ru/delivery, работая, в частности, по направлениям Москва – регионы Сибирского Федерального округа, осуществляет срочную авиадоставку корреспонденции и грузов по России за 24 часа. Надо ли говорить, что при таких расстояниях доставка посылок наземным транспортом занимает больше недели?

Ещё один бесспорный плюс доставки грузов авиацией — безопасность. Аварии, связанные с автомобильным и железнодорожным транспортом, происходят в десятки раз чаще, чем случаются технические форс-мажоры с самолетами. Стоит приплюсовать к этому и тот факт, что при перелётах сведены к минимуму возможности, при которых груз может быть повреждён — он упаковывается и максимально тщательно.