Тук-тук! Вам посылка... Почему авиаперевозки - лучший способ доставки грузов и корреспонденции

Автомобили, поезда, самолёты — сегодня все эти виды транспорта задействованы в сфере грузовых перевозок. Используются в зависимости от задач, которые необходимо решить в том или ином случае. Естественно, у каждой из услуг есть свои преимущества и недостатки. Между тем, говорят специалисты, если сравнивать эти способы доставки грузов в глобальном смысле, то последние годы, когда жизнь людей ускорилась в разы, определили тенденцию: авиаперевозки набирают обороты и выходят в лидеры по востребованности. Почему? Причин, по оценкам экспертов, несколько. А именно:
Знаете, какой вопрос чаще других слышат сотрудники компаний, работа которых — доставлять грузы и корреспонденцию? По статистике, клиентов активнее всего интересуют сроки доставки. И чем больше расстояния, тем больше волнуются по этому поводу как отправители посылок, так и их получатели. Именно поэтому сегодня, говорят специалисты, авиаперевозки считаются самым адекватным способом доставки грузов. И это вполне оправдано: так, к примеру, компания АИР ТРАНС ЭКСПРЕСС — https://expressair.ru/delivery, работая, в частности, по направлениям Москва – регионы Сибирского Федерального округа, осуществляет срочную авиадоставку корреспонденции и грузов по России за 24 часа. Надо ли говорить, что при таких расстояниях доставка посылок наземным транспортом занимает больше недели?
Ещё один бесспорный плюс доставки грузов авиацией — безопасность. Аварии, связанные с автомобильным и железнодорожным транспортом, происходят в десятки раз чаще, чем случаются технические форс-мажоры с самолетами. Стоит приплюсовать к этому и тот факт, что при перелётах сведены к минимуму возможности, при которых груз может быть повреждён — он упаковывается и максимально тщательно.
иллюстрация: expressair.ru
И — да: при перемещении самолётами — и это тоже статистика — риск хищения грузов практически равен нулю, ведь процесс перевозки осуществляется при помощи новейших систем мониторинга.
Кроме того, считают специалисты, авиаперевозки — это повышенная гарантия сохранности грузов. Именно поэтому этот вид перемещения рекомендует в случаях, когда необходимо перевезти хрупкие ценные вещи, которые нуждаются в особых условиях хранения. Не терпят, к примеру, сырости и перепадов температуры.
Стоит также отметить и такой момент: перевозка самолётами позволяет перемещать не только стандартные, но и негабаритные — в том числе, тяжеловесные и длинномерные — грузы.
Есть ли минусы в доставке грузов, документов и корреспонденции самолётами? Специалисты отмечают один — стоимость услуги.
Впрочем, и здесь есть тонкость — выше перечисленные плюсы в большинстве случаев оправдывают затраты сторицей. Тем более, когда речь идёт о доставке больших партий товаров.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..