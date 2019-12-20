Туман! МЧС Крыма предупреждает водителей: на дорогах сложная обстановка

В МЧС Крыма отмечают: на некоторых дорогах полуострова и в горах наблюдается сильный туман, что значительно осложняет дорожное движение и ориентирование на местности.

Автомобилистам необходимо предусмотреть все возможные негативные ситуации и быть предельно внимательными и осторожными. Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения, поэтому пешеходам следует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, — подчёркивают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Туман представляет опасность и для туристов.

Сейчас, в горно-лесной зоне полуострова погода очень быстро меняется, может опускаться туман, значительно осложняя ориентирование на местности, резко может снизиться температура окружающей среды, поэтому туристам стоит быть предельно осторожными и тщательно подготовиться и продумать свой маршрут перед отправлением в горы, — рекомендуют в чрезвычайном ведомстве.

МЧС Республики Крым призывает также всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий.

Особое внимание следует уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах, — говорит министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101». Берегите себя и своих близких!