Туман задерживает рейсы в аэропорту Симферополя

Семь авиарейсов в Крым задерживаются из-за тумана. Это следует из данных онлайн табло аэропорта Симферополя. Речь идет о самолетах из Москвы, Сочи и Анапы. На вылет пока объявлена регистрация на 10 рейсов, но, скорее всего, и здесь произойдут коррективы. Прибытие задерживающихся рейсов в воздушную гавань Крыма ожидается после часа дня.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, туман в утренние и вечерние часы сохранится в Крыму и завтра. Подробно о погоде на полуострове – на КрымМЕТЕО .