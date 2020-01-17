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Туман задерживает рейсы в аэропорту Симферополя
Фото: С.Дмиртов

Туман задерживает рейсы в аэропорту Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Аэропорты Крыма 11:46 17.01.2020

Семь авиарейсов в Крым задерживаются из-за тумана. Это следует из данных онлайн табло аэропорта Симферополя. Речь идет о самолетах из Москвы, Сочи и Анапы. На вылет пока объявлена регистрация на 10 рейсов, но, скорее всего, и здесь произойдут коррективы. Прибытие задерживающихся рейсов в воздушную гавань Крыма ожидается после часа дня.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, туман в утренние и вечерние часы сохранится в Крыму и завтра. Подробно о погоде на полуострове – на КрымМЕТЕО.

Туман задерживает рейсы в аэропорту Симферополя

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