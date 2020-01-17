Туман задерживает рейсы в аэропорту Симферополя

Семь авиарейсов в Крым задерживаются из-за тумана. Это следует из данных
Отметим, что по прогнозам синоптиков, туман в утренние и вечерние часы сохранится в Крыму и завтра. Подробно о погоде на полуострове – на
Опубликовал: CrimeaPRESS в Аэропорты Крыма 11:46 17.01.2020
Семь авиарейсов в Крым задерживаются из-за тумана. Это следует из данных
Отметим, что по прогнозам синоптиков, туман в утренние и вечерние часы сохранится в Крыму и завтра. Подробно о погоде на полуострове – на
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