Тупой «лайфхак» от «самого умного» крымчанина: как нарушать ПДД, но штрафы – не платить

По дорогам Крыма «рассекал» водитель на авто с подложными номерами.

Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского района задержали крымчанина, управлявшего автомобилем с подложными номерными знаками.

Начальником Госавтоинспекции Анатолием Худяковым и командиром отделения ДПС Паруиром Хачатряном, на 61 км автотрассы остановлен автомобиль марки Geely Atlas под управлением 33-летнего жителя Краснодарского края. При проверке документов полицейскими установлено, что данное транспортное средство имеет иные от фактически установленных регистрационные знаки. В ходе разбирательства стало известно, что оригинальные номера находились в багажнике автомашины, мужчина самостоятельно прикрепил имеющиеся у него на хранении номерные знаки с ранее снятой с регистрации техники к новой иномарке. Свой поступок водитель объяснил тем, что хотел избежать возможных штрафов с камер фотофиксации нарушений за превышение скоростного режима,- сообщили в МВД по РК.

«Лайфхак» не сработал. И одним штрафом «самый умный» водитель теперь не отделается. Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении данного водителя составлены два административных протокола:

— за правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.2 КоАП РФ «Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков». Нарушителю назначен административный штраф в размере 2 500 рублей;

— за управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками составлен протокол по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ, за что водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.

Фото: МВД по РК.