Турагенты — самые высокооплачиваемые и востребованные специалисты в индустрии туризма и гостеприимства

Эксперты Авито Работы изучили динамику числа вакансий для соискателей в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса за апрель 2023 и 2024 года. Согласно полученным данным, эксперты составили рейтинг профессий с наибольшим приростом предложений о работе год к году. Аналитики выяснили, что лидером по приросту вакансий за последний год стала профессия турагента. Она же стала самой высокооплачиваемой вакансией в сегменте HoReCa.

Спрос работодателей на турагентов с апреля 2023 года вырос почти в 3 раза (+197%), а в апреле соискателям на эту позицию работодатели предлагали 40 000-90 000 рублей в месяц. Фактический доход этих специалистов обычно зависит от результатов работы и может быть выше, поскольку турагенты часто работают по сдельной системе оплаты труда.

На втором месте в рейтинге — профессия горничной. Количество вакансий для них увеличилось в 2,3 раза за год. Для новых сотрудников средние зарплатные предложения составили 50 000-90 000 рублей в месяц.

Третье место в рейтинге популярности у работодателей заняли работники кухни. В апреле 2024 года соискатели на эту должность могли рассчитывать на 40 000-80 000 рублей в месяц.

Помимо возросшего спроса на турагентов, горничных и работников кухни, среди работодателей высоким спросом пользуются профессии хостес и бариста. Число вакансий для первых выросло почти в 2 раза (+91%), для вторых — на 64% за год. Стоит отметить, что в фактический заработок этих работников также входят чаевые от посетителей.

ТОП-5 востребованных профессий в сфере HoReCa

Профессия Динамика увеличения числа вакансий год от году, %, апрель 2024 Диапазон предлагаемой зарплаты, руб., апрель 2024 Турагент +197% 40 000-90 000 Горничная +130% 50 000-90 000 Работник кухни +102% 40 000-80 000 Хостес +91% 70 000 — 150 000 Бариста +64% 50 000 — 110 000

Спрос работодателей на специалистов сферы HoReCa всегда был высоким, а в преддверии летнего сезона число вакансий в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса выросло еще на 36%. Это сказалось и на средних зарплатных предложениях в сегменте — новым сотрудникам стали предлагать в среднем на 19% больше при сравнении год к году. Опросы российских соискателей показывают, что размер зарплаты все еще является определяющим фактором при трудоустройстве, но, конкурируя за кандидатов, работодатели также могут предложить другие бонусы и преимущества для соискателей. Например, гибкие условия труда, интерес к которым выразили 44% опрошенных россиян, — комментирует директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Александр Сампетов.