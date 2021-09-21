Турция не признает выборы в российском Крыму. В МИДе РФ пообещали «последствия»

Министерство иностранных дел Турции отказалось признавать легальность российских выборов, проведенных в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства. В частности, прямо заявляется, что данные выборы не имеют юридической силы для Анкары.

Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов в Государственную думу РФ, которые также прошли в Крыму с 17 по 19 сентября 2021 года, в той степени, в какой они касаются Крыма, не имеют юридической силы для Турции, — говорится в заявлении ведомства.

В России пообещали внимательно отнестись к заявлению МИД Турции и «не оставить его без внимания».

Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала « Соловьев Live «. — Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они люди терпеливые, но это ни к чему не приводит, кроме того, что мы делаем соответствующие выводы, которые явно не идут на пользу двусторонним отношениям.

При этом Захарова отметила, что, не признавая ни один из вариантов волеизъявления граждан на территории Крыма (ни референдум 2014 года, ни президентские и парламентские выборы, ни общероссийское голосование по поправкам к Конституции России), страны не задают образец или эталон, от которого они отталкиваются в своих выводах.

Из года в год в рамках электорального процесса Крым символически подтверждает свой выбор 2014 года. Что тогда еще нужно продемонстрировать международному сообществу, чтобы такие отдельные голоса сказали, что теперь они признают, или что теперь электоральный процесс проходит правильно. Если ты не согласен с чем-то, ты должен сказать, где твой стандарт, — заключила официальный представитель МИД РФ.

