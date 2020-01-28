Турецкие парламентарии намерены принять участие в открытии Соборной мечети в Крыму. А Эрдоган?

Представители правящей и оппозиционной партий парламента Турции намерены принять участие в открытии Соборной мечети в Крыму. Об этом на встрече с Главой РК Сергеем Аксёновым рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.

В кулуарах парламента Турецкой Республики активно обсуждают вопрос открытия Соборной мечети, каждый из них высказывал желание принять участие в открытии, в любое время готовы приехать к нам, причем мы это слышали от представителей правящей и оппозиционной партий, — сообщил Бальбек, рассказывая о своей поездке в Турцию в составе российской делегации в октябре прошлого года.

Аксёнов отметил, что Крым готов принять гостей из этой страны.

Будет решение президента и МИД — пожалуйста, зеленый свет, — сказал он.

ТАСС напоминает: согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. метров, вместимость — 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей — основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и местом для омовения перед совершением намаза. Строительство мечети началось в октябре 2016 года. В январе в Крым для подготовки и росписи главной мечети полуострова прибыли художники из Турции. В мае 2019 года Бальбек сообщал журналистам, что завершение строительства мечети планировалось к 21 апреля 2020 года.

Интересно, приедет ли в Крым президент Турции? На встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019 года Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению российского лидера, положительно отнесся к этому предложению.