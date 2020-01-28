Турецкие парламентарии намерены принять участие в открытии Соборной мечети в Крыму. А Эрдоган?

Представители правящей и оппозиционной партий парламента Турции намерены принять участие в открытии Соборной мечети в Крыму. Об этом на встрече с Главой РК Сергеем Аксёновым рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.
В кулуарах парламента Турецкой Республики активно обсуждают вопрос открытия Соборной мечети, каждый из них высказывал желание принять участие в открытии, в любое время готовы приехать к нам, причем мы это слышали от представителей правящей и оппозиционной партий, — сообщил Бальбек, рассказывая о своей поездке в Турцию в составе российской делегации в октябре прошлого года.
Аксёнов отметил, что Крым готов принять гостей из этой страны.
Будет решение президента и МИД — пожалуйста, зеленый свет, — сказал он.
Интересно, приедет ли в Крым президент Турции? На встрече с общественниками в Симферополе 18 марта 2019 года Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие соборной мечети в Крыму, и тот, по мнению российского лидера, положительно отнесся к этому предложению.