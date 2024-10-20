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Турецкую баню XVI века в Евпатории можно отреставрировать за 70 миллионов рублей
фото: скрин видео © Мария Малашенко/ ТАСС

Турецкую баню XVI века в Евпатории можно отреставрировать за 70 миллионов рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 20.10.2024

Порядка 70 млн рублей требуется для реставрации турецкой бани XVI века на улице Красноармейской в районе средневекового квартала Малый Иерусалим в Евпатории, сообщил журналистам директор МАУ «Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим» Дмитрий Шалацкий во время пресс-тура министерства курортов и туризма региона.

Приблизительно 60 млн требуется на реконструкцию и еще порядка 6-10 млн на разработку проектно-сметной документации, сейчас идут подготовительные работы. Перед реконструкцией, возможно, будут проведены первоочередные противоаварийные работы, — сказал он.

Малым Иерусалимом называют район Старого города — это средневековая часть Евпатории, которая была раньше турецкой крепостью Гезлев. Все самые значимые объекты собраны в один уникальный туристический маршрут — «Малый Иерусалим», в который входит в том числе несколько действующих религиозных объектов. В средневековом Гезлеве имелось несколько бань, но до наших дней сохранился лишь хаммам XVI века на улице Красноармейской — это памятник османской архитектуры и один из уникальных объектов «Малого Иерусалима». Баня прослужила по своему прямому назначению до конца 1980-х годов.

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После воссоединения Крыма с Россией турецкая баня была включена в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Сегодня в бане проводятся экскурсии, на которых рассказывают об устройстве средневековых хаммамов, особенностях их проектирования, уникальной системе освещения и о многовековых банных традициях.

источник: ТАСС

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