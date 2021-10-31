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Турист получил травму на Долгоруковской яйле. На помощь пришли крымские спасатели
Фото: ГУ МЧС России по РК

Турист получил травму на Долгоруковской яйле. На помощь пришли крымские спасатели

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 18:26 31.10.2021

31 октября, в 11:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе Долгоруковской яйлы (Симферопольский район) мужчина повредила ногу и не может самостоятельно передвигаться. По вызову немедленно выехали крымские спасатели.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Спасателями были проведены мероприятия по обнаружению и транспортировке пострадавшего к автомобилю скорой медицинской помощи с помощью носилок, а также оказанию первой медицинской помощи пострадавшему, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего в спасательных работах были задействованы силы и средства от МЧС России: 6 человек и одна единица техники.

Турист получил травму на Долгоруковской яйле. На помощь пришли крымские спасатели

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