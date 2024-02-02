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Турист решил спуститься пешком с плато горы Ай-Петри, выбился из сил и позвал на помощь «КРЫМ-СПАС»
Скриншот видео В.Дерябиной, группа ВК Погода на Ай-Петри

Турист решил спуститься пешком с плато горы Ай-Петри, выбился из сил и позвал на помощь «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:45 02.02.2024

Вчера, в 18:20 на оперативный пульт «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что мужчина во время спуска с плато горы Ай-Петри сбился с тропы, выбился из сил и самостоятельно продолжить движение не может. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации.

К предполагаемому месту нахождения пострадавшего направилась дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». По прибытии, спасатели приступили к поисковым работам. В результате, мужчина, 1974 года рождения был обнаружен недалеко от пешеходной тропы, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели эвакуировали его в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался. Также сотрудники МЧС Крыма провели с туристом профилактическую беседу по соблюдению правил поведения в горно-лесной местности.

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