Турист решил спуститься пешком с плато горы Ай-Петри, выбился из сил и позвал на помощь «КРЫМ-СПАС»

Вчера, в 18:20 на оперативный пульт «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что мужчина во время спуска с плато горы Ай-Петри сбился с тропы, выбился из сил и самостоятельно продолжить движение не может. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации.

К предполагаемому месту нахождения пострадавшего направилась дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». По прибытии, спасатели приступили к поисковым работам. В результате, мужчина, 1974 года рождения был обнаружен недалеко от пешеходной тропы, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели эвакуировали его в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался. Также сотрудники МЧС Крыма провели с туристом профилактическую беседу по соблюдению правил поведения в горно-лесной местности.