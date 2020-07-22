Туристам, изменившим «заграничные планы» и решившим отдохнуть на родине, обещают компенсацию

По 15 тысяч рублей на человека.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что туристы, решившие отдохнуть на территории страны, получат денежные компенсации. Их размер составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей и будет зависеть от тура. Речь идет о тех, кто уже потратился на «заграничные туры» и потерял шансы вернуть деньги. Международный туризм для россиян пока закрыт.

На прошлой неделе Правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд. рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом, — сказал Мишустин в ходе выступления в среду, 22 июля, в Госдуме с отчетом о работе Кабмина за минувший год.

Премьер подчеркнул, что туризм является одной из наиболее перспективных отраслей, но сейчас на фоне пандемии коронавируса эта сфера оказалась в сложном положении. Так что финансовая помощь коснется не только туристов, но и туроператоров.

И нужно не только ее поддержать, но и обеспечить условия для динамичного развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма, — сказал Мишустин.

По его словам, российские туроператоры уже получили субсидии примерно на 3,5 млрд. рублей.

Ранее в этот же день в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Ростуризм и Национальная система платежных карт (НСПК) начали разработку системы кешбэка за приобретенный тур по РФ на банковскую карту «Мир». Запуск программы запланирован на август 2020 года.

Для того чтобы вернуть часть средств, потраченных на тур, например в Крым, его длительность должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тысяч рублей. Кроме того, путевка должна быть приобретена в определенные даты и оплачена картой «Мир». В программу стимулирования внутрироссийского туризма также войдут круизные туры.

По материалам ТАСС, «Известий» и пресс-службы Госдумы.