Туристическая прогулка в горах близ Алушты закончилась вызовом отряда «КРЫМ-СПАС»

Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь девушке, травмировавшейся в горно-лесной местности.

В понедельник, в 14:35 поступил сигнал о том, что в горно-лесной зоне в районе с. Запрудное (ГО Алушта) во время прогулки девушка получила травму ноги. Самостоятельно продолжить движение не могла. Для оказания помощи выезжали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда. Девушку обнаружили в километре от населенного пункта. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, наложив повязку на травмированную конечность. После этого на носилках эвакуировали её к автомобилю, на котором она приехала вместе с друзьями, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.