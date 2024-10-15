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Туристическая прогулка в горах близ Алушты закончилась вызовом отряда "КРЫМ-СПАС"
Фото: КРЫМ-СПАС

Туристическая прогулка в горах близ Алушты закончилась вызовом отряда «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 18:14 15.10.2024

Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь девушке, травмировавшейся в горно-лесной местности.

В понедельник, в 14:35 поступил сигнал о том, что в горно-лесной зоне в районе с. Запрудное (ГО Алушта) во время прогулки девушка получила травму ноги. Самостоятельно продолжить движение не могла. Для оказания помощи выезжали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда. Девушку обнаружили в километре от населенного пункта. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, наложив повязку на травмированную конечность. После этого на носилках эвакуировали её к автомобилю, на котором она приехала вместе с друзьями, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Дальнейшая помощь спасателей не потребовалась. А вот помощь медиков была обязательной.

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