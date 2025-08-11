Туристическая прогулка в ущелье Яузлар завершилась для подростка встречей со спасателями

Для оказания помощи выезжала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда в составе 4-х человек. Обнаружив парня, спасатели при помощи альпснаряжения эвакуировали его с высоты около 45 метров в безопасное место. В медпомощи подросток не нуждался, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.