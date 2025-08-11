Прямо сейчас:
Новости Республики
Туристическая прогулка в ущелье Яузлар завершилась для подростка встречей со спасателями
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 12:51 11.08.2025

Вчера днем поступило сообщение о том, что подросток во время туристической прогулки в ущелье Яузлар оказался на труднодоступном горном участке. Самостоятельно спуститься с него он не смог. Требовалась его эвакуация.

Для оказания помощи выезжала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда в составе 4-х человек. Обнаружив парня, спасатели при помощи альпснаряжения эвакуировали его с высоты около 45 метров в безопасное место. В медпомощи подросток не нуждался, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

МЧС Республики Крым предупреждает:

  • перед выходом в ГЛЗ тщательно изучите маршрут;
  • наденьте удобную обувь;
  • для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
  • перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
  • не переоценивайте свои возможности.
  • не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
  • среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

В случае возникновения ЧС звоните по номеру 112!

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму 

Просмотры: 9

